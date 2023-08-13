Haberler Gündem Evlilik kredisi başvuruları başladı mı ve başvuru şartları neler? 2023 evlilik kredisi ne kadar?

Evlilik kredisi başvuruları başladı mı ve başvuru şartları neler? 2023 evlilik kredisi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadlerinden biri olan evlilik kredisi gündemdeki yerini koruyor. 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ile ilgili olarak en çok; evlilik kredisi başvuruları başladı mı ve başvuru şartları neler sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, söz konusu krediye dair tüm bilgiler... Habertürk Giriş: 13.08.2023 - 08:55 Güncelleme: 13.08.2023 - 08:55 facebook

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Yurt genelindeki evlenme arifesindeki binlerce çifti yakından ilgilendiren evlilik kredisi ile ilgili gözler başvurulara çevrilmiş durumda. Devlet destekli olacak söz konusu krediye ilişkin kimlere verileceği ve yaş sınırı olup olmadığı da merak konusu. İşte, 2023 evlilik kredisi hakkında detaylar...

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EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK? Cumhurbaşkanı Erdoğan 150 bin TL'lik evlilik kredisi hakkında; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.