Evlilik kredisi başvuruları devam ediyor! Evlilik kredisi şartları neler?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan evlilik kredisi uygulaması için başvurular 15 Şubat'ta başladı. Fondan yararlanacak çiftler, 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin TL alacak. İşte, evlilik kredisi başvuruları ve şartları hakkında detaylar...
Yeni evlenecek çiftlerin merakla beklediği evlilik kredisi başvuruları başladı ve tüm detaylar netleşti. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yapılacak ödemeler için çiftlerin yaş, nikah tarihi ve gelir sınırı gibi karşılaması gereken bazı şartlar bulunuyor. Şartları karşılayanlar, kredinin onaylanması halinde yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi alacak. Peki, evlilik kredisi şartları ve yaş sınırı nedir? İşte, merak edilenler...
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?
Aile ve Gençlik Fonu için başvurular 15 Şubat Perşembe 2024 itibarıyla başladı. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuru tarihlerinin ise ne zaman biteceğine dair bir açıklama yapılmadı.
EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,
Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,
Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,
Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,
Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNDE YAŞ SINIRI VAR MI?
Faizsiz evlilik kredisinden 18 ile 29 yaş aralığında olan kişilerin yararlanabileceği belirtildi. Fondan yararlanmak isteyen vatandaşların, 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNİN ÖDEME PLANI NEDİR?
Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI HANGİ ŞEHİRLERDE BAŞLADI?
Aile ve Gençlik Fonu için ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki depremzede gençlerden başvuru alınacak.