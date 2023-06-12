Evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartları, yeni evlenecek çiftlerin gündeminde yer alıyor. Ak Parti Seçim Beyannamesi vaatleri arasında bulunan faizsiz 150 bin TL evlilik kredisinin kaynağı, yeni kurulacak Aile Ve Gençlik Bankası tarafından sağlanacak. 2 yıl geri ödemesiz olan evlilik kredisine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.” ifadelerini kullanmıştı. İşte 2023 evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar...