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        Haberler Gündem Evlilik kredisi başvurusu başladı mı, başvuru şartları neler ve kimler alabilir? 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek?

        Evlilik kredisi başvurusu başladı mı? 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek?

        150 bin TL evlilik kredisi ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Evlenme hayali kuran binlerce çift, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan faizsiz kredi ile ilgili en çok; faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı ve başvuru şartları nelerdir gibi soruların cevapları merak ediliyor. İşte, konuya dair son bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 12:03 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:03
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        Faizsiz verilecek evlilik kredisine dair araştırmalar gündemden düşmüyor. Dünya evine girmek için hazırlıklara başlayan yurt genelindeki onlarca çift, evlilik kredisinin ne zaman ve kimlere verileceğini merak ediyor. Konuya dair hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları hem de son detayları derledik!

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        BAKAN GÖKTAŞ'TAN EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:, AK Parti'nin seçim vaatlerinden biri olan evlilik kredisine ilişkin şunları söyledi: "Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, altyapı şuanda hazır. Projeden faydalanmak isteyen çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Deprem bölgesinde yaşamış olmaları, gelir ve yaş kriterine de karşılamalılar. Yaş kriteri 18 -27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Bu kriterlere uyan gençler faydalanabilecek. Tüm çalışmalarımızı tamamladık sıra Meclis'te. Kanunun yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz."

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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

        26 Eylül'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız.

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        EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

        Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız." dedi. Ancak başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

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        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

        "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

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        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI VAR MI?

        Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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