Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Evlilik kredisi başvurusu başladı mı ve başvuru şartları neler? 2023 Evlilik kredisi ne zaman verilecek?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük vaadlerinden biri olan evlilik kredisi ile ilgili araştırmalar artmış durumda. 150 bin TL olarak verilecek olan evlilik kredisine ilişkin vatandaşlar; evlilik kredisi başvurusu başladı, başvuru şartları neler ve kredi ne zaman verilecek sorularının cevaplarını arıyor. İşte, detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 19:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeni evlenecek çiftleri yakından ilgilendiren faizsiz evlilik kredisi ile ilgili aramalar iyice yükselmiş durumda. Düğün mevsimi olarak da bilinen yaz mevsiminde oldukça araştırılan evlilik kredisinin 150 bin lira olması bekleniyor. İşte, 2023 faizsiz evlilik kredisi ile ilgili bilgiler...

        2

        EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

        3

        Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." açıklamasında bulundu.

        4

        EVLENME KREDİSİ İÇİN KAYNAK AİLE VE GENÇLİK BANKASI

        Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.

        Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.

        5

        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

        "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

        6

        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI VAR MI?

        Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

        7

        125 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ VE TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

        125 bin TL evlilik desteği toplamda 72 aya yayılan bir ödeme planıyla gerçekleşecek. 48 ayda belirtilen ana para olarak ödenecek. İlk 24 ay yani iki yıl herhangi bir taksit ödemesi yapılmayacak.

        8

        VADESİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti seçim beyannamesinde açıklanan evlilik kredisi başvuru tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        3 ilde orman yangınları sürüyor!
        3 ilde orman yangınları sürüyor!
        İstiklal saldırganı ifadesini değiştirdi!
        İstiklal saldırganı ifadesini değiştirdi!
        Gaziantep'de yüreklerin ağza geldiği an
        Gaziantep'de yüreklerin ağza geldiği an
        Mahalle bekçisi kızının yanında öldürüldü
        Mahalle bekçisi kızının yanında öldürüldü
        Hong Kong'da yasak alanlarda sigara içenlere "dik dik bakın" tavsiyesi
        Hong Kong'da yasak alanlarda sigara içenlere "dik dik bakın" tavsiyesi
        Marmara'da sıcaklık 41 dereceye kadar çıkıyor!
        Marmara'da sıcaklık 41 dereceye kadar çıkıyor!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        52 kiloluluk altın vurgununda 2 yıl sonra tutuklama!
        52 kiloluluk altın vurgununda 2 yıl sonra tutuklama!
        Buruk duyurdu: Bizimle kalacaklar
        Buruk duyurdu: Bizimle kalacaklar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl anlaşması açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl anlaşması açıklaması
        3 yıldız daha geliyor!
        3 yıldız daha geliyor!
        Titan'ın patlama nedeni neydi?
        Titan'ın patlama nedeni neydi?
        Ayrılık kapıda!
        Ayrılık kapıda!
        'Kara koyun' mesajı milyonlara ulaşmıştı...
        'Kara koyun' mesajı milyonlara ulaşmıştı...
        Bakan Şimşek'ten tasarruf genelgesi
        Bakan Şimşek'ten tasarruf genelgesi
        İşçinin kıdem tazminatı eridi
        İşçinin kıdem tazminatı eridi
        Ünlü oyuncu boşandı
        Ünlü oyuncu boşandı
        Filenin Sultanları'na tebrik yağdı
        Filenin Sultanları'na tebrik yağdı
        Dünyanın zirvesindeyiz!
        Dünyanın zirvesindeyiz!
        Bu yılın en yıkıcı sel ve fırtınası: Can kaybı artıyor!
        Bu yılın en yıkıcı sel ve fırtınası: Can kaybı artıyor!