Evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihlerine ilişkin son dakika gelişmeleri yeni evlenecek olan çiftler tarafından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesinde yer alan devlet destekli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi, yeni kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası tarafından karşılanacak. İki yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli destek paketine ilişkin olarak "150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler, kimler alabilir ve hangi bankalar veriyor?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 2023 faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihleri, şartları ve kapsamına ilişkin merak edilenler...