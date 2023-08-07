Haberler Gündem Evlilik kredisi ne zaman verilecek? 2023 Evlilik kredisi başvuru şartları belli oldu mu?

Yeni evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi desteği! Evlilik kredisi şartları neler, başvuruları ne zaman? Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, tarihleri ve yaş sınırı merak konusu oldu. 11 Nisan'da AK Parti Seçim Beyannamesi'ni açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni evlenen çiftlerin 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı. İşte 2023 yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi başvuru detaylarına ilişkin merak edilenler... Habertürk Giriş: 07.08.2023 - 17:08 Güncelleme: 07.08.2023 - 17:08 facebook

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Devlet destekli, faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri yeni evlenecek çiftlerin gündeminde yer alıyor. AK Parti Seçim Beyannamesinde yer alan evlilik kredisi 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli olarak verilecek. Faizsiz evlilik kredisinin kaynağı kurulacak Aile ve Gençlik Bankası üzerinden sağlanacak. İşte 2023 evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartları...

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EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK? Cumhurbaşkanı Erdoğan 150 bin TL'lik evlilik kredisi hakkında; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.