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Yeni evlenecekler müjde: Faizsiz evlilik kredisi fırsatı! İşte 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri

Evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri yeni evlenecekler tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni evleneceklere devlet desteği ile 150 bin lira evlilik kredisi verileceğini açıklamasının akabinde faizsiz evlilik kredisi veren bankalar, başvuru şartları ve tarihleri gündemdeki yerini aldı. İşte, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi yaş sınırı ve başvuru şartlarının tüm detayları...

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  • Evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları belli oldu mu? Devlet destekli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu. Seçim beyannamesinde yer alan  faizsiz evlilik kredisine ilişkin detaylar merak edilirken "Evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler?" sorularının cevapları sıklıkla araştırılıyor. Seçim sonrasında söz konusu kredinin ne zaman verilmeye başlanacağı merak konusu oldu. İşte, 150 bin lira faizsiz evlilik kredisinde son gelişmeler...
  • Evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları belli oldu mu? Devlet destekli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

    EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim beyannamesinde; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.
  • Evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları belli oldu mu? Devlet destekli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

    Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." açıklamasında bulunmuştu.
  • Evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları belli oldu mu? Devlet destekli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

    EVLENME KREDİSİ NEREDEN ALINACAK? 

    Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.
  • Evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları belli oldu mu? Devlet destekli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

    Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.
  • Evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları belli oldu mu? Devlet destekli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

    FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda dikkat çeken vaatlerden birisi de faizsiz evlilik kredisi olmuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni evlenen çiftlere faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu.
  • Evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları belli oldu mu? Devlet destekli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

    Erdoğan açıklamasında, "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" demişti. 
  • Evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları belli oldu mu? Devlet destekli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

    Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.
  • Evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları belli oldu mu? Devlet destekli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

    FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI VAR MI?

    Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. 
  • Evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları belli oldu mu? Devlet destekli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

    VADESİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti seçim beyannamesinde açıklanan evlilik kredisi başvuru tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

    Resmi bir açıklama yapılır yapılmaz haberimizde yer alacaktır.
  • Evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları belli oldu mu? Devlet destekli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

    125 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ VE TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

    125 bin TL evlilik desteği toplamda 72 aya yayılan bir ödeme planıyla gerçekleşecek. 48 ayda belirtilen ana para olarak ödenecek. İlk 24 ay yani iki yıl herhangi bir taksit ödemesi yapılmayacak. 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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