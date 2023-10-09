Haberler Gündem Evlilik kredisi şartları ve tarihleri 2023: 150 bin TL Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman ve hangi bankalar veriyor?

Gözler Kabine'de! Evlilik kredisi ne kadar olacak, şartları neler? Kabine Toplantısı 9 Ekim Pazartesi yani bugün gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı ile gündeme gelen konulardan biri de faizsiz evlilik kredisi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi desteği açıklaması sonrasında gözler faizsiz evlilik kredisi başvuru detaylarına çevrildi. İşte "Faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir?" sorularının yanıtı... Habertürk Giriş: 09.10.2023 - 15:47 Güncelleme: 09.10.2023 - 15:47 facebook

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Gözler evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartlarına çevrildi. Yeni evlenecek çiftler için müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi desteği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. 24 ay geri ödemesiz 48 ay vadeli evlilik kredisi hakkında detayları haberimizde derledik. İşte evlilik kredisinde son durum..

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GÖZLER KABİNE'DE! Kabine Toplantısı son olarak 26 Eylül tarihinde gerçekleşti. Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının 9 Ekim Pazartesi 15.00'da başlaması bekleniyor. Kabine Toplantısı'nda evlilik kredisi hakkında açıklama yapılması durumunda haberimiz güncellenecektir.