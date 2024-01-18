EVLİLİK KREDİSİ SON DAKİKA | 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler, başvurusu başladı mı ve ne zaman verilecek? - Merak Edilenler Haberleri

EVLİLİK KREDİSİ SON DAKİKA | 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler, başvurusu başladı mı ve ne zaman verilecek? - Merak Edilenler Haberleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Göktaş, "Programla başvurusu onaylananlara toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak." dedi. İşte, faizsiz evlilik kredisinde son durum...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. "Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık" diyen Göktaş, fonun usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıklarının sürdüğünü aktardı.

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BAKAN GÖKTAŞ'TAN FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI

Programa ilişkin bilgi veren Göktaş, "Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Bu fonla Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Gençlerimizi, evlilik süreçlerinde destekleyecek, onları sosyal risklerden korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağız." açıklamasında bulundu.

Kendi işini kurmak isteyen gençlerin girişimlerine ve projelerine destek olacaklarını kaydeden Göktaş, "Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız." ifadesini kullandı.