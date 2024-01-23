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        Haberler Gündem Evlilik kredisinde öncelikli olan bölgeler belli oldu! 2024 yeni evleneceklere devlet destekli150 bin TL evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları nelerdir?

        Evlilik kredisinde öncelikli olan iller ve bölgeler belli oldu! 150 bin TL evlilik kredisi kimlere verilecek?

        Yeni evleneceklere 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri, Aile ve Sosyal Bakanı Mahinur Göktaş'ın son dakika açıklamalarının ardından gündeme geldi. Aile ve Gençlik Fonu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken gözler evlilik kredisindeki son duruma çevrildi. Bakan Göktaş, 150 bin TL evlilik kredisi ile ilgili yeni açıklamalarda bulunurken evlilik kredisinde öncelikli olan iller ve bölgeler de belli oldu. İşte 2024 yeni evleneceklere 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları ve yaş sınırına ilişkin detaylar...

        kkos@haberturk.com
        Giriş: 23.01.2024 - 19:06 Güncelleme: 23.01.2024 - 19:06
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        Evlilik kredisi yaş sınırı, başvuru tarihi ve şartları, yeni evlenecek çiftler tarafından sorgulanıyor. 2 yıl geri ödemesiz kredi verilmesine ilişkin 'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu tarafından kabul edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek çiftlere verilecek faizsiz evlilik kredisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte 2024 evlilik kredisi başvurularına ilişkin merak edilenler...

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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıkları tamamladıklarını belirtti. Yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu hazırlıklarına ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan Göktaş; "Programla başvurusu onaylananlara toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Türkiye’nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız." dedi.

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        İLK UYGULAMA DEPREM BÖLGESİNDE BAŞLAYACAK!

        Bakan Göktaş, "Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıkları sürüyor. Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye’de yaygınlaştıracağız.” ifadelerini kullandı.

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        EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş daha önce:, AK Parti'nin seçim vaatlerinden biri olan evlilik kredisine ilişkin şunları söyledi: "Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, altyapı şuanda hazır. Projeden faydalanmak isteyen çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Deprem bölgesinde yaşamış olmaları, gelir ve yaş kriterine de karşılamalılar. Yaş kriteri 18 -27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Bu kriterlere uyan gençler faydalanabilecek. Tüm çalışmalarımızı tamamladık sıra Meclis'te. Kanunun yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." açıklamalarında bulunmuştu.

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        EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

        Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız." dedi. Ancak başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

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        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

        "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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