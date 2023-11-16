Haberler Gündem Evlilik kredisinde öncelikli olan iller nereler? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi herkese verilecek mi ve şartları nedir?

Evlilik kredisinde öncelikli olan iller ve bölgeler belli oldu! 150 bin TL evlilik kredisi kimlere verilecek? Yeni evleneceklere 150 bin TL evlilik kredisini öncelikli alacak olan iller ve bölgeler belli oldu. "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığınca kabul edildi. 14 Kasım Salı günü itibarıyla başlayacak olan Genel Kurul görüşmelerinde yeni evlenecek olanlara faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri ele alınacak. İşte 2023 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihleri, şartları ve yaş sınırına ilişkin son dakika gelişmeleri... Habertürk Giriş: 16.11.2023 - 07:37 Güncelleme: 16.11.2023 - 07:37 facebook

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Evlilik kredisi yaş sınırı, başvuru tarihi ve şartları, yeni evlenecek çiftler tarafından sorgulanıyor. 2 yıl geri ödemesiz kredi verilmesine ilişkin 'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu tarafından kabul edildi. AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, "Yaş sınırları proje kapsamında ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre değerlendirilecek ve ona göre esnetilecektir. Hedefimiz, bir an önce 81 ildeki gençlerimizin hepsine ulaşmaktır." açıklamalarında bulundu. İşte 2023 evlilik kredisi başvurularına ilişkin merak edilenler...

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SON DAKİKA EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI! AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi" hakkında açıklamalarda bulundu. İnan, "Yaş sınırları proje kapsamında ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre değerlendirilecek ve ona göre esnetilecektir. Hedefimiz, bir an önce 81 ildeki gençlerimizin hepsine ulaşmaktır." ifadelerini kullandı.