Evlilik kredisinde son durum | 150 bin TL'lik evlilik kredisi şartları neler, hangi bankalar veriyor ve ödeme planı belli oldu mu?

Evlilik kredisinde son durum | 150 bin TL'lik evlilik kredisi şartları neler, hangi bankalar veriyor ve ödeme planı belli oldu mu?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde evlilik kredisi müjdesini vermişti. Buna göre; yeni evlenen çiftlere destek olmak amacıyla faizsiz olarak verilecek 150 bin TL için hazırlıkların yapıldığını duyurmuştu. Şimdi gözler, evlilik kredisinin detayları için yapılacak açıklamada. Peki, evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları nedir, ödeme planı nedir? İşte, tüm detaylar...