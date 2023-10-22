Evlilik kredisinde son durum nedir? 150 bin TL'lik evlilik kredisi şartları neler, başvuruları başladı mı, hangi bankalar veriyor ve ödeme planı nasıl olacak?

Evlilik kredisinde son durum nedir? 150 bin TL'lik evlilik kredisi şartları neler, başvuruları başladı mı, hangi bankalar veriyor ve ödeme planı nasıl olacak?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde evlilik kredisi müjdesini vermişti. Buna göre; yeni evlenen çiftlere destek olmak amacıyla faizsiz olarak verilecek 150 bin TL için hazırlıkların yapıldığını duyurmuştu. Şimdi gözler, evlilik kredisinin detayları için yapılacak açıklamada. Peki, evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları nedir, ödeme planı nedir? İşte, tüm detaylar...