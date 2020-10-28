Evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiasına hapis cezası - ÇORUM

AA

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Nurhan B, Mesut A. ve Sait G. katılmadı.Mahkeme heyeti, sanıklardan Nurhan B'yi "basit dolandırıcılık" iddiasıyla 3 yıl 9 ay hapis ve 2 bin 500 gün karşılığı adli para cezası, Mesut A'yı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 2 bin 83 gün karşılığı adli para cezasına çarptırdı, Sait G'nin ise beraatine hükmetti.Dolandırılan ailenin avukatı Mustafa Kemal Metin, gazetecilere, kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını belirterek, maddi zararın telafi edilmesi için de tazminat davası açmaya hazırlandıklarını söyledi.

Çorum'da 2018 yılında Hasan ve Hatice U. çifti, oğulları Gökhan U'yu evlendirecekleri Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Nurhan B'nin (25) ağabeyi olduğu belirtilen bir kişiye 15 bin lira, aracılara da 10 bin lira vermiş, evlilik hazırlıkları için de 60 bin lira harcamıştı.Hasan ve Hatice U. çifti, Çorum'a geldikten bir süre sonra Nurhan B'nin nişanda takılan altınlarla kaçtığı iddiasıyla polise başvurmuş, şikayet üzerine Nurhan B. ile Mesut A. ve Sait G. gözaltına alınmıştı.Aynı yöntemle daha önce birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla sabıkası olduğu tespit edilen Nurhan B, Mesut A. ve Sait G. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.