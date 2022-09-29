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Haberler Gündem 3. Sayfa Evlilik vaadiyle dolandırıcılık! Sahte gelini böyle getirdiler! - Kars haberleri
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Evlilik vaadiyle dolandırıcılık! Sahte gelini böyle getirdiler!

Kars'ın Kağızman ilçesinde, "evlilik" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen sahte gelinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yakalandı. Sahte gelinin getiriliş anı da kameraya yansıdı

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık! Sahte gelini böyle getirdiler! - Kars haberleri
AA

Kars Kağızman'a bağlı Çayarası köyünden evlenmek için Gaziantep'e giden M.Ç, burada kendisiyle evlenme vaadinde bulunan S.A.Ö. ve ailesiyle tanıştı.

8 BİLEZİK, KÜPE VE 3 YÜZÜK TAKTILAR

AA'da yer alan habere göre S.A.Ö ve teyzesi, S.B'nin düğün hazırlıkları için Kağızman'a gelmesi sonrası düzenlenen kına gecesinde S.A.Ö'ye 8 bilezik, küpe ve 3 yüzük takıldı.

DAMAT, KAÇARLARKEN FARK ETTİ

Damat M.Ç. bu süreçte konuşmalarından şüphelendiği S.A.Ö. ve S.B'yi takibe aldı. Kına gecesinin ardından 01.30'da evden çıkan gelin ve teyzesini takibini sürdüren M.Ç, bu kişileri köyde bekleyen bir otomobile binerken fark etti.

KÖYLÜLERİN YARDIMIYLA YAKALANDI

Otomobille kaçmaya çalıştıkları ve evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen sahte gelin, teyzesi ve araçla bu kişileri almaya gelen C.Ö, S.Ö. ve S.A, köylülerin de yardımıyla yakalandı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Bu kişiler olay yerine çağrılan jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Zanlılardan ele geçirilen ve kına gecesinde S.A.Ö'ye takılan takılar ise M.Ç'ye teslim edildi.

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