Evlilikte bunlara dikkat: Yoksa artık sevmiyor mu? Bu 10 işarete dikkat!

9. ARTIK İLTİFAT ETMİYOR

Birinin, özellikle de eşinizin, mizah anlayışınızı, başarılarınızı ve hatta yeni bir saç kesimi kadar basit bir şeye bile iltifat etmesi motive edicidir. Ancak artık eşini artık sevmeyen bir partner bunların farkına varmayacaktır. Eşine iltifat etmeyi bırakan partner, genellikle artık tüm bunlara eskisi kadar heyecanlanmıyor ve onu eskisi kadar sevmiyor olabilir.