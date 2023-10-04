Evrenin kötü şakalarına maruz kalan şanssız kişilerin başına gelen trajikomik olaylar güldürüyor
Hayatın bazen o kadar sinir bozucu bir mizah anlayışı olabilir ki başınıza gelen olaya nasıl tepki vereceğinizi bile bilemezsiniz. Ancak anlık olarak tat kaçıran her şey bir süre sonra eğlenceli hatıralara dönüşebilir.
"Tuvalete 2 metre."
"9 saatlik uçuşumdaki bu adam, ışıkları kapattıktan sonra bunları fişe taktı. (23:30)."
"Babamın bu sabah kilitli tuvaletten kurtarılması gerekiyordu."
"Babam düzeltme istedi ve peyzaj şirketine istediği manzaranın bir resmini verdi. Peyzaj şirketi her şeyi kesti. O da dut ağacıydı."
"Yanlışlıkla ton balığı konservesini lavaboma düşürdüm."
"Londra'ya gittim ve sonunda Big Ben'i 'görebildim'."
"Sadece biraz çorba istedim."
"İlginç."
"Cebinizdeki anahtarlarınız size karşı komplo kurduğunda."
"Sanki daha fazlası varmış gibi görünmesi için büyük kutu."
"Arabam 'peynirlendi'. Eski sevgilim bunu yapanın kendisi olmadığını söylüyor ancak yakın zamanda bunu yapan arkadaşlarıyla birlikteydi."
"Arkadaşım ehliyetini yeniletti ve bu onun geçici izni."
"Aylardır mutfağımız yok ve sonunda eşyaları geri taşımaya hazırız. Dolaplarımız küçüldü ve tabaklarımız artık sığmıyor."
"Oda arkadaşımın yıkamayı reddettiği bir haftalık bardaklar."
"Birisi bisikletini direğe kilitlemeye bile çalışmadan bisikletimin üzerine kilitledi."