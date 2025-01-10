Evrim Esendemir: Oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz!

Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında Pendikspor, sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. İlk yarıda Bandırmaspor’a oranla daha iyi bir oyun sergilediklerini söyleyen Esendemir, “Oyunun giriş bölümünü çok iyi oynadık. Çok iyi bir ilk yarı performansı oldu. İkinci yarıda oyun disiplininden kopmadan hem skoru lehimizde tutup hem de ikinci golü bulabilecek yere çektik diye düşünüyorum. Oyunu bitirme düşüncemizin olduğu bir bölümde usta işi bir gol yedik. Yapacak bir şey yok. Kendi doğrularımızda ısrar etmeye, oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.