Evrim Özen kimdir? sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün AK Parti Balçova Belediye başkan adayı olarak duyurulmasının ardından gündeme geldi. AK Parti Balçova ilçe başkanlığında çeşitli görevler üstlenen Evrim Özen, en son AK Parti Balçova ilçe başkanlığı görevini yerine getirmişti. AK Parti Balçova Belediye Başkan adayı Evrim Özen'in hayatına dair detaylar haberimizde.

EVRİM ÖZEN KİMDİR?

Evrim Özen, 12 Temmuz 1973 Manisa'nın Akhisar doğumlu.

Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Özen, serbest avukat olarak çalıştı. 2014 yılı yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyeliği Adaylığı ile siyasete atılan Özen, 2014 yılından bu yana aralıksız olarak Meclis Üyeliği, Grup Sözcülüğü, Grup Başkanlığı ve İlçe Başkanlığı görevlerini yürüttü. Özen, 35 yıldır Balçova'da ikamet ediyor. Evrim Özen, evli ve 2 çocuk annesidir.

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