Çocukken evsiz kalmıştı... Instagram rüyası gerçek oldu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamÇocukken evsiz kalmıştı... Instagram rüyası gerçek oldu!
ABONE OL

Evsiz genç, iki yıl içinde milyoner oldu

ABD’de 25 yaşındaki girişimci ve sosyal medya fenomeni Branden Condy, çocukken annesinin de işinin kaybetmesiyle evsiz kaldıklarını, ancak 2 yıl içinde sosyal medya sayesinde milyoner olduğunu açıkladı

Çocukken evsiz kalmıştı... Instagram rüyası gerçek oldu!
DHA

ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan Branden Condy, çocukluk döneminde annesinin işsiz kalması sonucu evsiz kaldıklarını, birçok kez sokakta uyumak zorunda kaldığını ancak sosyal medya sayesinde 2 yıl içinde milyoner olduğunu açıkladı.

DHA'nın haberine göre yerel medyaya konuşan Condy, yaşadığı zor günleri ve sosyal medya uygulaması Instagram sayesinde nasıl milyoner olduğunu anlattı.

"12 SAAT İÇİNDE EVİ TERK ETMEMİZ İSTENDİ”

Annesi işini kaybettikten sonra bir de evsiz kaldıklarını dile getiren Condy, “Annem faturaları ödemek ve masaya yiyecek koyabilmek için uzun saatler çalışırken sık sık evde yalnız kalıyordum. Çok uğraştı ve bizi çok seviyordu ama o zamanlar işler gerçekten zordu. Annem işini kaybettiğinde ev sahibi, 12 saat önceden haber vererek evden çıkmamızı istedi ve dışarıda uyumak zorunda kaldık” dedi.

"SOSYAL MEDYADA YENİ İŞ ORTAKLARIMLA TANIŞTIM"

Gençken kazandığı parayı biriktirdiğini ifade eden Condy, bu paralarla Instagram hesabını geliştirdiğini söyledi.

Condy, “Gençken kazandığım tüm parayı biriktirdim ve Instagram takipçilerimi artırmak için çalışmaya başladım. Ama aynı zamanda istediğim yaşam tarzına sahip farklı girişimcileri de takip ettim ve onların seviyesine nasıl ulaşacağımı öğrenmeye çalıştım. Yeni iş ortaklarımla böyle tanıştım” dedi.

Condy’nin şu anda Instagram’da 234 bin takipçisi bulunuyor ve aylık ortalama 25 bin dolar (174 bin TL) kazandığı belirtiliyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beyaza bürünen Ganos Dağı görenleri hayran bırakıyor
YAŞAMİstanbul'un yanı başı hayran bırakıyor
Hareket edemeyen Japon balığına özel can yeleği
YAŞAMHareket edemeyen Japon balığına can yeleği
Asyalı kadınların dudak uçuklatan değişimleri
YAŞAMAsyalı kadınların dudak uçuklatan değişimleri
İrlanda'da kasaba köpüklere teslim oldu
YAŞAMKöpük savaşı yapılmış gibi! Sokakları kapladı
Sadece bir ilimizde yaşıyor... 7/24 izleniyor
YAŞAMSadece bir ilimizde yaşıyor... 7/24 izleniyor
Sahilden topladığı ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor
YAŞAMSahilden topladı, bakın neler yaptı!
Erken Tunç Çağı´na ait höyük turizme kazandırılacak
YAŞAM2017'de tespit edildi... 'Göbeklitepe´ye benziyor'
Kayak yaparken buz kırılınca... Anbean görüntülendi - Haberler
YAŞAMKayak yaparken buz kırılınca... Anbean görüntülendi
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 15 Şubat 2021 - Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama
YAŞAM15 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları
On Numara sonuçları 15 Şubat 2021 - Milli Piyango On Numara çekilişi sorgulama
YAŞAM15 Şubat On Numara çekiliş sonuçları