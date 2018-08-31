EVV Eindhoven - Almere City (Omniworld) maçı öncesi rakamlar

EVV Eindhoven ve Almere City (Omniworld), 31 Ağustos 2018 Cuma günü Hollanda Eerste Divisie maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. Ev sahibi EVV Eindhoven, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Almere City (Omniworld), geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 247 kodlu maçı oynayanlar; EVV Eindhoven galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.20, Almere City (Omniworld) galibiyet oranı 2.30. Alt 2.70, üst 1.20 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

EVV Eindhoven son haftadaki Top Oss müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Almere City (Omniworld) ise Volendam karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan EVV Eindhoven, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

Almere City (Omniworld), dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Almere City (Omniworld) 3 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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