EVV Eindhoven - Go Ahead Eagles maçı öncesi rakamlar

Hollanda Eerste Divisie maçında EVV Eindhoven ile Go Ahead Eagles, 24 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. EVV Eindhoven, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Go Ahead Eagles, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Maçın iddaa kodu 202. İddaa'da EVV Eindhoven kazanır 2.50, berabere biter 3.10, Go Ahead Eagles kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.
EVV Eindhoven önceki hafta Top Oss mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.
Go Ahead Eagles ise Den Bosch maçında 1-2 yenildi.
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