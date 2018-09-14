EVV Eindhoven - MVV Maastricht maçı rakamları

EVV Eindhoven ve MVV Maastricht, 14 Eylül 2018 Cuma günü Hollanda Eerste Divisie maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. Ev sahibi EVV Eindhoven, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. MVV Maastricht, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 252 kodlu maçta; İddaa oynayanlar EVV Eindhoven kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.40, MVV Maastricht sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

EVV Eindhoven son hafta oynanan Top Oss maçında 1-1 berabere kaldı.

MVV Maastricht, Jong Ajax karşılaşmaında 2-1 yenildi.

EVV Eindhoven, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. EVV Eindhoven, kendi sahasında 1 gol attı, 4 gol yedi.

MVV Maastricht ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. MVV Maastricht, 3 gol atarken 2 gol yedi.

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