Excelsior - Den Haag karşılaşma önü

Hollanda Eredivisie maçında Excelsior ile Den Haag, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:45. 4 puanlı Excelsior 9. sırada bulunuyor, Den Haag 3 puana sahip ve 12. sırada. Excelsior, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Den Haag son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 518 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Excelsior kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Den Haag sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Excelsior son haftadaki Ajax müsabasında 1-2 yenildi.

Den Haag, Roda karşılaşmaında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Excelsior, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Den Haag, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Den Haag 2 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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