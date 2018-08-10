Excelsior - Fortuna Sittard maçı öncesi rakamlar

Hollanda Eredivisie maçında Excelsior ile Fortuna Sittard, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Excelsior son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Fortuna Sittard, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 462 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Excelsior kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.20, Fortuna Sittard sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Excelsior son haftadaki Fortuna Sittard müsabasında 2-0 kazandı.

Fortuna Sittard, Excelsior karşılaşmaında 2-0 yenildi.

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