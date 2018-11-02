Excelsior - Groningen sahaya çıkıyor

Excelsior ve Groningen, 02 Kasım 2018 Cuma günü Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. 12 puanlı Excelsior 10. sırada bulunuyor, Groningen 4 puana sahip ve 18. sırada. Excelsior, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Groningen, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 219. İddaa'da Excelsior kazanır 2.20, berabere biter 3.20, Groningen kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Excelsior son haftadaki Ajax müsabasında 1-2 yenildi.

Groningen, PSV Eindhoven karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Excelsior, 9 gol attı ve 8 gol yedi.

Groningen, dış sahada 1 galibiyet, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Groningen 3 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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