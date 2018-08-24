Hollanda ligi ekiplerinden Feyenoord, kentte tedavi gören hasta çocuklara moral aşılamak amacıyla onları, ev sahipliğini yaptığı De Kuip Stadyumu'na davet etti.

Feyenoord ile deplasmanda karşı karşıya gelen Excelsior takımı taraftarlarının da maça gelen çocuklara bir sürprizi vardı.

Ev sahibi Feyenoord’un 1-0 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 20. dakikasına gelindiğinde Excelsior taraftarları, beraberinde getirdiği oyuncakları, çocukların bulunduğu tribüne atmaya başladı.

Excelsior taraftarının çocukları oyuncak yağmuruna tuttuğu sırada Feyenoord taraftarları da deplasman tribününde oturan misafir takım taraftarını alkışladı.

Bu güzel anların yaşandığı maç, Feyenoord’un 3-0 üstünlüğüyle sona erse de kazanan, mutluluğu yüzlerinden okunan çocuklar ve Excelsior taraftarı oldu.

İşte o anlar:

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ