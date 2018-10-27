Exeter City - Forest Green düellosu

İngiltere 2.Lig maçında Exeter City ile Forest Green, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Exeter City 29 puanla 3. sırada, Forest Green 24 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Exeter City, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Forest Green son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 321. İddaa'da Exeter City kazanır 2.00, berabere biter 3.20, Forest Green kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Exeter City önceki hafta Colchester United mücadelesinde 1-0 kazandı.

Forest Green, Grimsby Town karşılaşmaında 0-3 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Exeter City, 15 gol attı ve 7 gol yedi.

Forest Green, dış sahada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Forest Green 14 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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