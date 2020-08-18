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Eximbank destekleri yüzde 5 arttı

Türk Eximbank'ın sağladığı destekler yılın ilk 8.5 ayında yüzde 5 artarak 27.5 milyar dolara ulaştı

euro dolar
Reuters

Türk Eximbank'ın 1-Ocak-15 Ağustos döneminde ihracatçılara sağladığı toplam destek tutarı %5 artışla 27.5 milyar dolar oldu. Bankadan yapılan açıklamada, "Daralan dünya ticareti ve pandeminin olumsuz etkilerine rağmen Türk Eximbank’ın 1 Ocak-15 Ağustos döneminde, ihracatçılara sağladığı toplam destek tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre %5 artarak 27.5 milyar dolara ulaşmıştır. Kredi kullandırımları ise geçen yılın aynı dönemine göre %12 artışla 18.7 milyar dolara yükselmiştir" denildi.

Açıklamada pandemi döneminde 5,057 firmanın 4 milyar doların üzerinde vade uzatım talebinin karşılandığı belirtildi.

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