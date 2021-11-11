Expo 2021 Hatay için geri sayım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Expo 2021 Hatay için geri sayım

Expo 2021’in ana teması, en az 13 farklı medeniyetin gelip geçtiği önemli bir uygarlık merkezi olan Hatay’ın on binlerce yıllık tarihinden hareketle "Medeniyetler Bahçesi" olarak belirlendi.

Expo 2021 Hatay için geri sayım
HABERTURK.COM

Expo 2021 Hatay "Medeniyetler Bahçesi" temasını vurgulayarak 2022 yılının Nisan ayında başlayacak. Bu tema üzerinden Mezopotamya ve Anadolu’dan yaşamış olan medeniyetlerden öğrenilen kadim bilgilerin, kültürler arasındaki işbirliğini güçlendirmesi ve daha yaşanabilir bir gelecek için insanlığa yol gösterici olması hedefleniyor.

Expo 2021 Hatay’ın Medeniyetler Bahçesi ana temasını destekleyen dört alt tema bulunuyor. Bu alt temalardan ilki olan Sürdürülebilir Kalkınma ve Organik Tarım üzerinden; üretime, insana, geleceğe ve gezegene dost teknoloji, yöntem ve uygulamaların hayata geçirilmesini amaçlanıyor. Ek olarak, tarım teknolojilerine odaklanan kentler ve uluslararası organizasyonların katılımıyla insanlığın geleceği için katma değeri yüksek yeni proje ve işbirliklerinin önünün açılması hedefleniyor.

1 Nisan 2022’de kapılarını açacak olan dev organizasyon 2 milyondan fazla ziyaretçiyi 1 yıl boyunca ağırlamak için hazırlıklarını tamamlamak üzere.

Tüm bu süre boyunca onlarca şehrin yüzlerce türden bitkileri, çiçekleri ve ağaçları sergilediği Ulusal ve Uluslararası şehir bahçeleri, dünya mutfağına kucak açan Gastronomi Köyü, konser ve performansların yapılacağı Amfi Tiyatro başta olmak üzere sayısız etkinlik alanıyla ziyaretçilerini ağırlayacak olan Expo 2021, Hatay’daki ekonomiye de katkı sağlayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ralliyi sürükleyen 60 şirket
İŞ-YAŞAM Rallinin kazandıran 60 hissesi
BİM'den asgari ücret ve ceza açıklaması
İŞ-YAŞAM BİM CFO'sundan asgari ücret açıklaması
Türkiye'de sıfırdan yabancı yatırımlarda önemli artış
İŞ-YAŞAM Sıfırdan yatırımlar artıyor
Depozito uygulaması yeni yılda başlıyor - Haberler
İŞ-YAŞAM 2022 Ocak'ta başlıyor
Bakan Muş: Ortak geleceğimizde milli paraların payını artırmalıyız
İŞ-YAŞAM Bakan Muş'tan yerli para ile ticaret önerisi
Kamu harcamalarında öncelik tasarruf
İŞ-YAŞAM Kamu harcamalarında öncelik tasarruf
Kuru incirde 1 ayda 68 milyon dolarlık ihracat
İŞ-YAŞAM Bir ayda 68 milyon dolarlık ihracat
Eylül ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verileri açıklandı
İŞ-YAŞAM Toplanan inek sütü miktarı 785 bin tonu geçti
Tavuk eti üretimi eylülde yıllık bazda yüzde 14,2 arttı
İŞ-YAŞAM Tavuk eti üretimi eylülde arttı
Çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belirlendi
İŞ-YAŞAM 2021 tarım destekleri belli oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.