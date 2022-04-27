Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı bu akşam devam ediyor. Devler liginde yılın en dikkat çeken maçlarından biri olan Liverpool Villareal maçı saat 22:00'de başlayacak...
LIVERPOOL VILLAREAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçına sahne olacak Liverpool Villareal maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Liverpool: Alisson; Trent, Konaté, Virgil, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago; Salah, Mané, Díaz.
Villareal: Rulli, Estupiñán, Albiol, Pau, Aurier, Capoue, Trigueros, Parejo, Lo Celso, Danjuma, Yeremy
YORUMLAR