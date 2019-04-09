Uluslararası Danışmanlık ve denetim şirketi EY tarafından 30 yılı aşkın süredir düzenlenen “EY Entrepreneur Of The Year - Yılın Girişimcisi” yarışmasının Türkiye programı kapsamında ödüller sahiplerini buldu.

Dünya genelinde 60’tan fazla ülkede 145 şehirde düzenlenen programda Yılın Girişimcisi seçilen Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’a ödülü programın jüri üyesi Jüri Üyesi ve Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı tarafından verildi.

YENİ KATEGORİLER EKLENDİ

Bu yıl yarışmaya eklenen “Yılın Kadın Girişimcisi” ve “Yılın Start-Up Girişimcisi” kategorilerinde de kazananlara ödülleri takdim edildi.

“Yılın Kadın Girişimcisi” kategorisinin birincisi Selekt Bilgisayar / Reeder Kurucu Ortağı Sezen Sungur Saral olurken, “Yılın Start-Up Girişimcisi” kategorisinde Vispera Bilgi Teknolojileri Kurucu Ortakları Aytül Erçil ve Ceyhun Burak Akgül ödüle layık görüldü.

Dünya çapında girişimcilik ruhunu teşvik etmek üzere EY tarafından yürütülen ve Türkiye’de bu yıl 11’incisi düzenlenen ‘EY Yılın Girişimcisi’ programının Türkiye ayağında “Yılın Girişimcisi” seçilen Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar 5 – 9 Haziran 2019 tarihlerinde Monako’da gerçekleşecek ‘EY Dünya Yılın Girişimcisi’ yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.

'HİKAYELERİNİ PAYLAŞMALARINA YARDIMCI OLUYORUZ'

Jüri Başkanı ve FIBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin ise programla ilgili, ”EY’nin dünya çapında düzenlediği “Entrepreneur Of The Year -Yılın Girişimcisi Programı”nı ülkemizde 11 yıldır başarı ile sürdürüyoruz. Program, başarılı ve büyüyen işler kuran girişimcileri ödüllendirmek, onların hikâyelerini tüm dünyayla paylaşmalarına yardımcı olmak hedefiyle hayata geçirilen bir ödül programı. Önümüzdeki yıllarda da Türkiye’de yılın girişimcisini belirlemeye devam edeceğiz” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Ödül töreninde jüri adına konuşan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı ise, "Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar işgücüne katılımda çok geride. Bilimsel çalışmalara göre, işgücüne katılımda kadın - erkek eşitliği sağlandığı takdirde 2025 yılında dünya Gayri Safi Milli Hasıla'sı 12 trilyon dolar artıyor. Ülkemizde kadının işgücüne katılımı yüzde 34’ten OECD ortalaması yüzde 63 e çıktığı takdirde Türkiye GSMH’sinin yüzde 20 artacağını gösteriyor. Bu bilimsel çalışmalardan hareketle programa Kadın Girişimci kategorisini ekledi" dedi.

'KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEKTE BULUNUYORUZ'

Yılın Girişimcisi programının bir yarışmadan çok girişimcilerin temsil ettiği markanın değerine, şirketlerinin büyümesine ve bilinirliliğinin artmasına büyük katkı sağlayan bir süreç olduğunu, katılan herkesin kazandığını belirten EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, "Bu yıl programımıza yeni kategoriler ekledik. “Kadın Girişimci” ve “Start-Up” kategorisi. Türkiye’de bulunan 110 bin kadın girişimci toplam girişimcilerin yüzde 8.1’ini oluşturuyor. Türkiye’de 100 kadından 11.9’u işveren konumunda çalışırken, 56.6’sı bir ücret karşılığında çalışıyor. 31.5’si ise çalışmıyor. Dünya Bankası’na göre, Türkiye’deki kadın girişimciler, ülke ekonomisine şu an yaptıkları ekonomik katkıdan 4 milyar dolar daha fazla katkı yapma potansiyeline sahip. Kadınlar girişimci olmaktan korkmuyorlar, bu sebeple sayılarında artan bir trend gözlemliyoruz. Ancak özellikle şirketlerini belli bir noktadan sonra büyütmek ve bir sonraki safhaya taşımak için motivasyona, pes etmeme gücüne ve desteğe ihtiyaçları oluyor. Biz de EY olarak düzenlediğimiz, mentorluğu da içeren Girişimci Kadın Liderler Programımız ile onlara bu konuda destek oluyoruz” dedi.

Türkiye’de start-up ekosisteminin geliştiğini dile getiren Canoğulları sözlerine şöyle devam etti: "2018’de Türkiye’de 100 girişime 59 milyon dolar yatırım yapıldı. 2018 kurumların yatırımcılığa en çok katkı yaptığı yıl oldu. Yapılan yatırımların tutar olarak yüzde 19’una kurumlar destek oldu.”

EY Yılın Girişimcisi seçilen Acıbadem Sağlık Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, "Benim bir felsefem var, ‘hayatta hangi işi yaparsanız yapın en iyisini yapın’. Her zaman yaptığım işin en iyisini, en mükemmelini yapmaya çalışırım. 5-9 Haziran’da da Monako’da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmekten mutluluk duyacağım" dedi.