Eyfel Kulesinin çevresindeki sokak satıcılarının krep karışımlarını kanalizasyonda muhafaza ettikleri ortaya çıktı

Le Parisien gazetesinin yayımladığı araştırma haberinde Eyfel Kulesi'nin çevresindeki satıcıların gıda ürünlerini rögar kapaklarının altındaki boşluklarda tuttukları belirtildi.

"Sağlık Skandalı" başlığıyla yayımlanan haberde satıcıların pankek ve krep için hazırladıkları karışıma sinen lağım kokusu ve kötü tadı yok etmek amacıyla üzerine bolca vanilya şekeri serptikleri kaydedildi.

Turistlerin ilgi gösterdiği sokak lezzetlerinin sağlıklı koşullarda hazırlanmadığına işaret edildi.

BÖLGE SAKİNİ "SAĞLIK SKANDALI"NI KAMERAYLA KAYDETTİ

Haberde bir bölge sakininin Paris'in 7. Bölge Belediyesine gönderdiği videoda sadece pankek ve krep değil satılan içecek ve etlerin de hijyen koşullarına uyulmadan hazırlandığına ilişkin görüntülerin yer aldığı bildirildi.

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Başka bir bölge sakininin de soğutma kabini bulunmayan kamyonetlerin düzenli olarak bölgeye yiyecek teslim ettiğine çok defa şahit olduğu kaydedildi.

Haberde sokak lezzetlerini pişirmede kullanılan mangalların son derece kirli olduğu ve yiyeceklerin pek çok kez ısıtıldığı belirtildi.

HİJYEN KURALLARI HİÇE SAYILIYOR

Bölge esnafı, hem haksız rekabete sebep olan hem de hijyen kurallarını hiçe sayan sokak satıcılarının, bölgede faaliyet göstermemeleri için girişim başlatacaklarını açıkladı.

Ile-de-France Meslek ve Otel Endüstrisi Birliği Başkanı Franck Delvau, kaçak durumdaki bu tezgahların halk sağlığını hiçe saydığını ifade etti.

Delavu, yetkilileri bu duruma müdahaleye çağırdı.

Bölge Belediyesinin yetkilileri ise her zabıta kontrolünde birçok ürüne el koyduklarını ama sorunla tam başa çıkamadıklarını belirtti.

Başkent Paris, ekim başından bu yana "tahtakurusu istilası" ile de gündemde yer alırken birçok ülke, Fransa'dan gelen yolcu ve ürünlere yönelik hijyen kontrollerini artırdı.