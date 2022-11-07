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Mersin'de eylem arayışındaki terör örgütü şüphelisi yakalandı

Mersin'de PKK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG'nin askeri istihbarat sorumlusu ile bağlantılı faaliyet göstererek, finans desteği karşılığında eylem arayışı içerisinde olduğu öne sürülen kişi yakalandı

Eylem arayışındaki terör şüphelisi yakalandı
Eylem arayışındaki terör şüphelisi yakalandı
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DHA

Mersin'de eylem arayışındaki terör örgütü şüphelisi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı .

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG silahlı terör örgütü üyesi şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Örgütün askeri istihbarat sorumlusu ile bağlantılı faaliyet göstererek, finans desteği karşılığında eylem arayışı içerisinde olan şüphelinin adresi saptandı.

Kimliği açıklanmayan şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ilçesinde belirlenen adrese jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Yakalanan örgüt üyesi jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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