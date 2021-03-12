Osmaniye'de yanan ormanlık alana zeytin ve defne fidanı dikildi

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 4 şahsın illegal yollardan Türkiye'ye geçiş yaptığı tespit edildi. Şahıslardan birinin PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

PATLAYICI MADDELER İMHA EDİLDİ

Teröristin çantasında yapılan aramada 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye 1 adet USB bellek ele geçirildi. USB belleğin incelemesi neticesinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan taş ocakları yakınlarında arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 kg patlamaya hazır EYP bulundu. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi.