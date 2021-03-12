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Eylem hazırlığı için Türkiye'ye giriş yapmak isteyen terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 4 şahsın illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlendi. Şahıslardan birinin PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği öğrenildi

Eylem hazırlığı için Türkiye'ye giriş yapmak isteyen terörist yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 4 şahsın illegal yollardan Türkiye'ye geçiş yaptığı tespit edildi. Şahıslardan birinin PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

PATLAYICI MADDELER İMHA EDİLDİ

Teröristin çantasında yapılan aramada 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye 1 adet USB bellek ele geçirildi. USB belleğin incelemesi neticesinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan taş ocakları yakınlarında arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 kg patlamaya hazır EYP bulundu. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi.

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