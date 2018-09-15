Eylem yapan vatandaş yolu trafiğe kapattı

Mahalle sakini Mehmet Koçaker, Aksaray ve Yeşiltepe mahallelerine ulaşımın sağlandığı Yazıyolu Sokağı'nın dar olması nedeniyle kazalara sebebiyet verdiğini ileri sürerek, otomobiliyle yolu trafiğe kapattı.

Daha sonra otomobilinin üzerine çıkararak oturma eylemi yapan Koçaker'in yolu kapatması nedeniyle mağdur olan bazı sürücülerin haber vermesinin ardından, olay yerine çok sayıda asayiş ve özel hareket polisi sevk edildi.





Mahalle sakinlerinin de eyleme destek vermesi nedeniyle uzun süre trafiğe kapanan yolda araç konvoyu oluştu.

Koçaker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağın dar olmasının trafik akışını aksattığını ve zaman zaman tehlikeye yol açtığını savundu.

Yolun genişletilmesi için yetkili kurumlara başvuruda bulunduklarını ancak bugüne kadar herhangi bir adım atılmadığını ileri süren Koçaker, "Yazıyolu Sokak'ta defalarca arabamla karşıdan gelen arabayla kör noktalarda kafa kafaya girecek duruma geldim. Bugün belediye otobüsü yine bir araçla kafa kafaya geldi ve neredeyse çarpışıyordu." dedi.

Mahallelerinde sürekli istenmeyen bazı asayiş olaylarının da yaşandığını aktaran Koçaker, şöyle devam etti:

"Buralar Aksaray'ın mahallesinin kırsalı, faili meçhul cinayetler burada işleniyor, uyuşturucu sektörü burada çalışıyor. Biz mahalleli olarak kimseye kafa tutamıyoruz. Bugün bu bahçelerin önü işlek cadde olduğu takdirde kimse gelip burada uyuşturucu satamaz, bugün bu yol açıldığı zaman kimsenin evladının canı yanmaz. İki sene önce burada 17 yaşındaki çocuğu, 27 bıçak darbesiyle öldürdüler, buralar öyle yerler."

Koçaker, sokağın aydınlatmasının da yetersiz olduğunu, bunun için de ilgili elektrik kurumuna başvuruda bulunduklarını ancak karşılık bulamadıklarını sözlerine ekledi.

Polis ekipleri ile Elazığ Belediyesi yetkililerinin konuyla ilgili çalışmalara hız verileceği noktasında Koçaker'i ikna etmesi sonrasında araç yoldan kaldırıldı.

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