TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Eylül 2024 sonuçları açıklandı. Her iki kulvarda da fiyat artışı görülürken; kırmızı et fiyatı düştü, ayçiçek yağında ise 5 lira artış tespit edildi. Peki, Eylül açlık ve yoksulluk sınırı ne oldu? İşte, detaylar...