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        Haberler Bilgi Ekonomi Eylül açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar, kaç para oldu? Eylül'de açlık ve yoksulluk sınırı arttı mı azaldı mı?

        TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! Eylül'de sınır arttı mı azaldı mı?

        TÜRK-İŞ, Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırına dair yaptığı araştırmayı açıkladı. Buna göre; Eylül ayındaki maliyetin bir önceki aya göre artış gösterdiği kaydedildi. Peki, Eylül açlık ve yoksulluk sınırı ne oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 08:33 Güncelleme: 01.10.2024 - 08:33
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        TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Eylül 2024 sonuçları açıklandı. Her iki kulvarda da fiyat artışı görülürken; kırmızı et fiyatı düştü, ayçiçek yağında ise 5 lira artış tespit edildi. Peki, Eylül açlık ve yoksulluk sınırı ne oldu? İşte, detaylar...

        2

        2024 EYLÜL AYI AÇLIK SINIRI NE KADAR OLDU?

        Araştırmaya göre, eylül ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 19 bin 830 lira oldu.

        3

        EYLÜL AYI YOKSULLUK SINIRI NE KADAR OLDU?

        Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 64 bin 595 lira hesaplandı.

        Araştırmada, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 25 bin 706 lira olarak belirlendi.

        4

        AĞUSTOS AYI AÇLIK-YOKSULLUK SINIRI NE KADAR OLMUŞTU?

        Ağustos ayında açlık sınırı 19.271 TL; yoksulluk sınırı ise 62.772 TL olarak açıklanmıştı. Bekâr bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 24 bin 962 lira olarak belirlenmişti.

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