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        Haberler Gündem EYLÜL AYI ENFLASYONU 2023 | Eylül ayı enflasyon oranı beklentisi belli oldu! TÜİK Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

        Eylül ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Eylül enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Eylül ayı enflasyon beklentisi de Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile belli oldu. ğustos ayında yıllık yüzde 58,94 olan enflasyon rakamları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,94 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası tarafından yayınlanan bilgilere göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde ise yüzde 67,22 olarak açıklandı. İşte Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 07:45 Güncelleme: 30.09.2023 - 07:45
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        Eylül ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından emekli ve memur zammında 3 aylık zam oranı belirlenecek. Merkez Bankası tarafından yayımlanan TÜİK tarafından açıklanan Ağustos ayı enflasyon oranı verilerine göre TÜFE 9,09 oranında artarken yıllık bazda ise yüzde 58,94'e çıkmıştı. Piyasa Katılımcıları Anketine göre cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 67,22 olarak açıklandı. İşte 2023 TÜİK Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...

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        EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Eylül ayı enflasyon oranlarını her ayın 3'ünde açıklıyor. Eylül ayı enflasyon rakamları ise 3 Ekim Salı günü açıklanacak.

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        ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU!

        Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,01 iken, bu anket döneminde yüzde 44,94 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,54 ve yüzde 23,87 olarak gerçekleşmiştir.

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        12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

        2023 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,44 olasılıkla yüzde 32,00 – 39,99 aralığında, yüzde 48,77 olasılıkla yüzde 40,00 – 47,99 aralığında, yüzde 26,19 olasılıkla ise yüzde 48,00 - 55,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

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        AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan Ağustos ayı enflasyon rakamları ile yıllık enflasyon oranı yüzde 58,94 oldu.

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        TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %9,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre %43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,28 olarak gerçekleşti.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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