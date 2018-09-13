Eylül ayında balayı için gidebileceğiniz yerler!

Düğün mevsimi deyince aklımıza genelde yaz ayları gelse de eylül ayı hem yaz mevsimini aratmayan havası hem de farklı tatil olanaklarıyla balayı için ideal zamanlardan biri olarak kabul ediliyor. Bazı insanlar eylülde yaz sezonunu kapatma eğilimi gösterse de siz onlara aldanmayın! Eylül ayında balayına çıkarak yaza en güzel şekilde veda ederken unutulmaz bir balayı yaşayabilirsiniz. İşte eylül ayında balayı için en ideal yerler...