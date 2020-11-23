Eylül Çekirge'den 'Uçuruma Karşı'

HABERTURK.COM

Eylül Çekirge'nin 'Dokuzuncu Dünya Savaşı' albümünden sonra sırasıyla 'Tadı Farklı' teklisi, 'İzlerin Var' müzik filmi ve 'Sert Bi' Yer' teklisinin ardından 'Uçuruma Karşı (Gri)', 20 Kasım 2020'de yayınlandı.

'Uçuruma Karşı (Gri)', Çekirge'nin mayıs ayında yayınladığı 'Dokuzuncu Dünya Savaşı' albümünden bu yana çıkardığı üçüncü tekli, sanatçının geçtiğimiz aylarda yayınladığı Tadı Farklı ve Sert Bi' Yer teklilerinin hikaye bazında üçüncüsü minvalinde.

Ahenk ve çatışma arasında dalgalanan bu yeni şarkıda anlatıcı geçiciliğin çekiciliğine sığınarak, romantizmin parlak ama karanlık tarafını tasvir ediyor. 'Uçuruma Karşı (Gri)'nin sözü, müziği, düzenlemesi ve mix'i sanatçının kendisine ait.

Şarkının prodüksiyonu, Dokuzuncu Dünya Savaşı albümünde de olduğu gibi sanatçının ev stüdyosunda gerçekleşti. Uçuruma Karşı(Gri)'nin mastering'i Tahsin Güngör Aktürk tarafından yapıldı.