Eylül ayı enflasyon oranı, için gözler TÜİK'ten gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda. Ekonominin en önemli gündem maddelerinden biri olan enflasyon oranı ile aylık ÜFE ve TÜFE oranları belirleniyor. Peki Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte Eylül ayı enflasyon anketi sonuçları...

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aylık enflasyon oranları her ayın 3'ünde saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor.

ENFLASYON ANKETİ SONUÇLARI

Bloomberg HT'nin enflasyon anketine katılan 22 kurumun medyan beklentisi Eylül ayı TÜFE’nin %3.6; yıllık bazda ise %21.3 olması yönünde. Medyan beklentinin gerçekleşmesi durumunda Tüketici Enflasyonu 2003 yılı zirvesine ulaşacak. Temmuz 2003 TÜFE yıllık %23,59; Ağustos 2003 TÜFE yıllık %21,12 olarak gerçekleşmişti. En düşük beklentiyi paylaşan kurum Eylül ayında aylık enflasyonun %2,66; yıllık %20,24 olarak gerçekleşmesini bekliyor. Ağustos ayında enflasyon aylık % 2.3, yıllık %17.90 olmuştu.

Reuters anketine göre TÜFE'de Eylül ayı gıda fiyatlarında, son enerji zamları ve TL'deki değer kaybının etkisiyle yüzde 3.6 artış beklenirken, yıl sonu için tahminler de yüzde 21.8'e yükseldi. Aylık artışın yüzde 3.6 seviyesinde gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun Eylül'de yüzde 21.3 civarına yükseleceği hesaplanıyor. Ağustos'ta yıllık enflasyon yüzde 17.9 seviyesindeydi.

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