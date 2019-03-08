Eylül Öztürk doğum kilolarından 12 günde kurtuldu

Giriş: 08.03.2019 - 16:26 | Güncelleme:  

Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk, şubat ayında Amerika'da doğum yapmıştı. Öztürk, son paylaştığı fotoğrafında görüntüsüyle takipçilerini şaşırttı

  • 1Eylül Öztürk doğum kilolarından 12 günde kurtuldu - Magazin haberleri
    1|25

    Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, oğlu Alex'i 25 Şubat'ta dünyaya getirmişti.

  • 2Eylül Öztürk doğum kilolarından 12 günde kurtuldu - Magazin haberleri
    2|25

    Oğlunun her anını sosyal medya hesabından paylaşan Eylül Öztürk, göbeğini açıkta bıraktığı fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı.

  • 3Eylül Öztürk doğum kilolarından 12 günde kurtuldu - Magazin haberleri
    3|25

    Takipçilerinin mesaj yağmuruna tuttuğu Eylül Öztürk, 'korse kullanıyorum' dedi.

  • 4Eylül Öztürk doğum kilolarından 12 günde kurtuldu - Magazin haberleri
    4|25
  • 5Eylül Öztürk doğum kilolarından 12 günde kurtuldu - Magazin haberleri
    5|25
  • 6Eylül Öztürk doğum kilolarından 12 günde kurtuldu - Magazin haberleri
    6|25
  • 7Eylül Öztürk doğum kilolarından 12 günde kurtuldu - Magazin haberleri
    7|25
  • 8Eylül Öztürk doğum kilolarından 12 günde kurtuldu - Magazin haberleri
    8|25
  • 9Eylül Öztürk doğum kilolarından 12 günde kurtuldu - Magazin haberleri
    9|25
  • 10Eylül Öztürk doğum kilolarından 12 günde kurtuldu - Magazin haberleri
    10|25
  • 11Eylül Öztürk doğum kilolarından 12 günde kurtuldu - Magazin haberleri
    11|25
  • 12Eylül Öztürk doğum kilolarından 12 günde kurtuldu - Magazin haberleri
    12|25
  • 13Eylül Öztürk doğum kilolarından 12 günde kurtuldu - Magazin haberleri
    13|25
  • 14Eylül Öztürk doğum kilolarından 12 günde kurtuldu - Magazin haberleri
    14|25
  • 15Eylül Öztürk doğum kilolarından 12 günde kurtuldu - Magazin haberleri
    15|25
  • 16Eylül Öztürk doğum kilolarından 12 günde kurtuldu - Magazin haberleri
    16|25
  • 17Eylül Öztürk doğum kilolarından 12 günde kurtuldu - Magazin haberleri
    17|25
  • 18Eylül Öztürk doğum kilolarından 12 günde kurtuldu - Magazin haberleri
    18|25
  • 19Eylül Öztürk doğum kilolarından 12 günde kurtuldu - Magazin haberleri
    19|25
  • 20Eylül Öztürk doğum kilolarından 12 günde kurtuldu - Magazin haberleri
    20|25
  • 21Eylül Öztürk doğum kilolarından 12 günde kurtuldu - Magazin haberleri
    21|25
  • 22Eylül Öztürk doğum kilolarından 12 günde kurtuldu - Magazin haberleri
    22|25
  • 23Eylül Öztürk doğum kilolarından 12 günde kurtuldu - Magazin haberleri
    23|25
  • 24Eylül Öztürk doğum kilolarından 12 günde kurtuldu - Magazin haberleri
    24|25
  • 25Eylül Öztürk doğum kilolarından 12 günde kurtuldu - Magazin haberleri
    25|25

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0