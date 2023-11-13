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        Haberler Ekonomi Para Eylülde cari fazla verildi - Para Haberleri

        Eylülde cari fazla verildi

        Eylül ayında 1 milyar 876 milyon dolar cari fazla verildi. Bu son 2 yılın en yüksek cari fazlası oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 10:09 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:24
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        Eylülde cari fazla verildi
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        Merkez Bankası eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre eylül ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 876 milyon dolar fazla verdi. Bu, aylık olarak son 2 yılın en yüksek cari fazlası oldu.

        Ekim 2021'de 4 milyar 104 milyon dolarlık fazla verilmişti.

        Eylül ayında böylece bu yıl ikinci kez cari işlemler hesabı fazla vermiş oldu. Haziran ayında da 716 milyon dolarlık fazla verilmişti.

        Cari işlemler hesabının son 2 yıldaki seyri (milyon dolar):

        Ay Cari açık/fazla
        2021-07 392
        2021-08 2.164,00
        2021-09 2.722,00
        2021-10 4.104,00
        2021-11 -2.104,00
        2021-12 -3.174,00
        2022-01 -6.868,00
        2022-02 -5.293,00
        2022-03 -5.625,00
        2022-04 -2.537,00
        2022-05 -5.885,00
        2022-06 -2.656,00
        2022-07 -3.555,00
        2022-08 -2.769,00
        2022-09 -3.024,00
        2022-10 -815
        2022-11 -4.043,00
        2022-12 -6.016,00
        2023-01 -10.494,00
        2023-02 -9.117,00
        2023-03 -4.720,00
        2023-04 -5.362,00
        2023-05 -7.772,00
        2023-06 716
        2023-07 -5.605,00
        2023-08 -357
        2023-09 1.876,00

        Ocak-eylül döneminde cari açık son veriyle beraber 40 milyar 835 milyon dolar oldu. Cari açık ilk 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.8 yükseldi.

        SEYAHAT KALEMİNDEN 5 MİLYAR DOLAR GELİR

        TCMB verilerine göre eylül ayında ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3 milyar 657 milyon dolar oldu. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6 milyar 253 milyon doları bulurken, bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5 milyar 33 milyon dolara ulaştı.

        Eylül ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 337 milyon dolar olurken portföy yatırımlarında 1 milyar 18 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

        Resmi rezervlerde eylülde 7 milyar 663 milyon dolar net artış oldu.

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