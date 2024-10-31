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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Eylülde hem ihracat hem de ithalat düştü - İş-Yaşam Haberleri

        Eylülde hem ihracat hem de ithalat düştü

        Eylül ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.9 azalarak 21 milyar 987 milyon dolara, ithalat ise yüzde 1.4'lik düşüşle 27 milyar 116 milyon dolara geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 10:06 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:14
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        Eylülde hem ihracat hem de ithalat düştü
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        TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

        Buna göre eylülde ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.9 azalarak 21 milyar 987 milyon dolar, ithalat ise yüzde 1.4 azalarak 27 milyar 116 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        Böylece ihracat 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.6 artarak 191 milyar 754 milyon dolara çıkarken, ithalat yüzde 8.1'lik düşüşle 252 milyar 183 milyon dolara geriledi.

        Aylara göre dış ticaret, Eylül 2024:

        9 AYLIK DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 31 GERİLEDİ

        Dış ticaret açığı eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.7 artarak 5 milyar 95 milyon dolardan, 5 milyar 129 milyon dolara yükseldi.

        İlk 9 ayda ise dış ticaret açığı yüzde 31.1 azalarak 87 milyar 664 milyon dolardan, 60 milyar 430 milyon dolara düştü.

        Detaylar geliyor...

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