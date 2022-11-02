HABERTURK.COM / AA

BKM'den eylül ayı kartlı ödeme verilerine ilişkin yapılan açıklamaya göre, eylül ayı sonunda Türkiye'de 95,3 milyon adet kredi kartı, 164,6 milyon adet banka kartı ve 66 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

2021 yılının eylül ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 16'lık, banka kartı adedinde yüzde 13'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 24'lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 326 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış gösterdi.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile eylül ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 128 artarak 363,4 milyar TL oldu.

Bu ödemelerin 288,2 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 68,8 milyar TL'sinde banka kartları, 6,4 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 122, banka kartı ile ödemelerde yüzde 158 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 152 olarak gerçekleşti.

Eylül ayında kartlarla yapılan ödemelerin sektör dağılımı incelendiğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme yüzde 205 artış ve 33,7 milyar TL'lik ödemeyle akaryakıt istasyonları sektöründe gerçekleşti.

Akaryakıt istasyonları sektörünü sırasıyla yüzde 200 artış ve 11 milyar TL'lik ödeme ile konaklama, yüzde 179 artış ve 13,5 milyar TL'lik ödeme ile sigorta, yüzde 167 artış ve 10,2 milyar TL'lik ödeme ile hava yolları, yüzde 146 artış ve 21,4 milyar TL'lik ödeme ile de yemek sektörleri takip etti.

E-TİCARET İŞLEMİ YAPILAN İŞ YERİ ADEDİ GEÇEN YILIN EYLÜL AYINA GÖRE YÜZDE 30 ARTTI

İnternetten kartlı ödeme tutarı eylül ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 141 artarak 99,8 milyar TL oldu.

İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise yüzde 25,7 seviyesine ulaştı. Eylül ayında yapılan her 4 TL kartlı ödemenin 1 TL'si internetten gerçekleşti.

Eylülde toplam 36 milyon farklı kart ile internetten ödeme gerçekleşirken bu sayının geçen yıla göre yüzde 25 oranında arttığı görülüyor. Bu durum internetten kartlı ödemelerin kullanıcılar tarafından ne kadar yaygın kullanıldığına işaret ediyor.

İş yeri tarafında da dijital dönüşüm hızla devam ederken eylül ayında internetten kartlı ödeme gerçekleşen işyeri adedi geçen yıla göre yüzde 30 artarak 115 bin adede ulaştı.