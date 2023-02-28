Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına bir süreliğine ara vermişti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin şubat ayında yasalaşması ve ilk maaşların mart ayında ödenmesi planlanıyordu. EYT'nin 28 Şubat tarihinde yeniden gündeme gelişiyle "EYT başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte EYT başvuru ekranı ile konuyla ilgili güncel gelişmeler...