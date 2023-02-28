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EYT emeklilik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

EYT'de son durum araştırmaları kritik güne girilmesiyle artış gösterdi. Kahramanmaraş merkezli üst üste yaşanan depremlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi, deprem sebebiyle çalışmalarına ara vermişti. Verilen ara sonrasında ilk gündem maddesi olan EYT'de son gelişmeleri ve EYT başvuru ekranını haberimizde derledik. İşte, 2023 e-Devlet EYT emeklilik başvuru ekranı...

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  • EYT BAŞVURU EKRANI 2023 | EYT emeklilik başvurusu başladı mı, ne zaman, nasıl ve yapılacak? e-Devlet EYT başvuru ekranı

    Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına bir süreliğine ara vermişti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin şubat ayında yasalaşması ve ilk maaşların mart ayında ödenmesi planlanıyordu. EYT'nin 28 Şubat tarihinde yeniden gündeme gelişiyle "EYT başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte EYT başvuru ekranı ile konuyla ilgili güncel gelişmeler...
  • EYT BAŞVURU EKRANI 2023 | EYT emeklilik başvurusu başladı mı, ne zaman, nasıl ve yapılacak? e-Devlet EYT başvuru ekranı

    EYT, TBMM KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ!

    Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 
  • EYT BAŞVURU EKRANI 2023 | EYT emeklilik başvurusu başladı mı, ne zaman, nasıl ve yapılacak? e-Devlet EYT başvuru ekranı

    ÜÇÜNCÜ AŞAMA GERİDE KALDI!

    EYT düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı ve kabul edildi. Düzenlemenin, AK Parti ve MHP Milletvekillerinin çoğunluğu oluşturduğu komisyondan geçti. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından EYT'nin yasalaşma sürecindeki üçüncü aşama da geride kaldı.
  • EYT BAŞVURU EKRANI 2023 | EYT emeklilik başvurusu başladı mı, ne zaman, nasıl ve yapılacak? e-Devlet EYT başvuru ekranı

    GÖZLER EYT DÜZENLEMESİNDE!

    AK Parti Meclis grubundan yapılan açıklamalarda, EYT düzenlemesinin Meclis açılır açılmaz görüşülerek yasalaşacağı vurgulandı. EYT teklifinin, deprem felaketi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden uzatılan 28 Şubat saat 15.00'te açılacak Genel Kurul'un "ilk gündem maddelerinden biri" olması bekleniyor.

    Genel Kurul’daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.
  • EYT BAŞVURU EKRANI 2023 | EYT emeklilik başvurusu başladı mı, ne zaman, nasıl ve yapılacak? e-Devlet EYT başvuru ekranı

    EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

    EYT başvuruları Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Meclis Genel Kurulu'nda tarafından kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından alınmaya başlanacak. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

     
  • EYT BAŞVURU EKRANI 2023 | EYT emeklilik başvurusu başladı mı, ne zaman, nasıl ve yapılacak? e-Devlet EYT başvuru ekranı

    EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

    SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:

    Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına aylık, emekli ve gelir kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.

    EDEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
  • EYT BAŞVURU EKRANI 2023 | EYT emeklilik başvurusu başladı mı, ne zaman, nasıl ve yapılacak? e-Devlet EYT başvuru ekranı

    - Sonra gelen ekranda yeni başvuru sekmesi tıklanacak.

    - Tahsis talep türü olarak ise yaşlılık aylığı seçilecek.

    - SSK kapsamında aylık talepe edecekler 4A SSK Bağkur kapsamında ise 4B Bağkur seçilecek. 

    E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
  • EYT BAŞVURU EKRANI 2023 | EYT emeklilik başvurusu başladı mı, ne zaman, nasıl ve yapılacak? e-Devlet EYT başvuru ekranı

    - Sonra altta yer alan başvur butonu tıklanacak.

    - TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor. 

    - Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak. 

    - Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

    E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
  • EYT BAŞVURU EKRANI 2023 | EYT emeklilik başvurusu başladı mı, ne zaman, nasıl ve yapılacak? e-Devlet EYT başvuru ekranı

    - "Aylık alıyor mu?" sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.

    - Sonraki ileri butonuna basılacak ve başvur butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

    E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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