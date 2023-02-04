Emeklikte Yaşa Takılanlar EYT yasasına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. 7 Şubat Salı günü itibarıyla Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacak EYT düzenlemesi başvuruları için geri sayım başladı. Şartları yerine getiren vatandaşlar SGK ve e-Devlet sistemi üzerinden başvuru işlemleri yapılabilecek. İşte, 2023 EYT emeklilik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...