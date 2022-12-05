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EYT başvuru şartları netleşti! İşte prim gün sayısı ve sigortalılık yıl şartı

EYT başvuru şartları yani prim gün sayısı ve sigortalılık yılı detayları netleşti. Özellikle Bakan Bilgin'in açıklaması sonrası soru işaretleri de geride kalmış oldu. İşte EYT başvuru şartları...

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  • EYT başvuru şartları belli oldu! EYT başvuruları için prim gün sayısı ve sigortalılık yılı ne kadar?

    EYT'de prim gün sayısı ve sigortalılık yıl şartı netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada düzenlemeyle 1999 öncesindeki sigortalılık yıl süresi ve prim gün sayısı şartlarının aynen muhafaza edileceğini söyledi. 
  • EYT başvuru şartları belli oldu! EYT başvuruları için prim gün sayısı ve sigortalılık yılı ne kadar?

    Buna göre SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'lu EYT'lilerin düzenlemeden yararlabilemleri için gerekli pirm gün sayısı ve sigortalılık yılı netleşmiş oldu.

    SSK'DA

    Kadın SSK'lı çalışan prim gün saysı: 5 bin gün

    Erkek SSK'lı çalışan prim gün saysı: 5 bin gün

    Kadın SSK'lı çalışan sigortalılık yılı: 20

    Erkek SSK'lı çalışan sigortalılık yılı: 25

     
  • EYT başvuru şartları belli oldu! EYT başvuruları için prim gün sayısı ve sigortalılık yılı ne kadar?

    BAĞ-KUR'DA

    Normal emeklilik kadın 58, erkek 60 yaş ve 9000 prim günü.

    Kısmi emeklilik kadın 60, erkek 62 yaş ve 5400 prim günü

     
  • EYT başvuru şartları belli oldu! EYT başvuruları için prim gün sayısı ve sigortalılık yılı ne kadar?

    EMEKLİ SANDIĞI'NDA

    Normal emeklilikte kadın 20 yıl (7200 gün), erkek 25 yıl (9000 gün) hizmet

    Kısmi emeklilikte 10 yıl (3600 gün) hizmet ve 60 yaş

     

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