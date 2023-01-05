EYT başvuru şartları ve başvuru ekranına ilişkin araştırmalar geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından herhangi bir yaş sınırı olmayacağının ve düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olma hakkı kazanacağının açıklanmasıyla hız kazandı. Peki, EYT'de başvuru şartları neler ve EYT başvurusu ne zaman yapılacak? İşte konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları..